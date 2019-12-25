Покрасить яйца на Пасху в домашних условиях: топ-5 способов

19 апреля православные христиане отмечают Воскресение Христово. В этот день многие хозяйки хотят украсить свой праздничный стол красивыми и необычными яйцами. Piter.TV рассказывает о пяти способах покраски яиц в домашних условиях.

Прежде чем начать красить яйца, стоит определиться с видом покраски. Например, окрашенные в один цвет называются крашенки. Яйца с разноцветными точками из-за капелек воска – крапанками. В свою очередь драпанка – это одноцветное яйцо с выцарапанным узором. Писачкой или писанкой называют яйца с рисунком или узором, выполненным при помощи специального инструмента. Они получаются самыми красивыми.

После того, как вы определились с видом покраски, необходимо подготовить яйца к ней. Вот несколько советов:

- за час до окрашивания яйца следует достать из холодильника, чтобы они приняли комнатную температуру. В таком случае они не полопаются при варке;

- для того чтобы краска легла ровнее, следует тщательно вымыть яйца или протереть их мыльным раствором или спиртом;

- чтобы яйца заблестели, после покраски нужно вытереть их насухо и натереть растительным маслом.

Как красиво покрасить яйца на Пасху

Первый способ: в луковой шелухе с узорами

Этим способом пользовались еще наши бабушки и прабабушки. В зависимости от интенсивности краски и длительности процедуры могут получиться красные, желтые или коричневые яйца.

Налейте в кастрюлю воду и добавьте в нее луковую шелуху (например, яркий красно-коричневый цвет получится, если взять шелуху восьми луковиц и залить ее двумя стаканами воды). Воду с шелухой необходимо довести до кипения и кипятить ее в течение 30-40 минут. После дать отвару настояться, процедить его через ситечко, освободив от шелухи, и отварить в нем яйца в течение 7-10 минут.

При варке в луковой шелухе яйца получаются однотонными. Чтобы украсить их рисунком, можно использовать фрагменты растений. Их можно зафиксировать на яйце при помощи капрона. Затем яйцо следует отварить в луковом растворе. Чтобы сухие растения не сыпались, их предварительно замачивают в горячей воде.

Второй способ: другие натуральные красители

Кроме луковой шелухи, многие другие природные компоненты обладают красящим свойством. Розовый цвет дает сок свеклы, бледно-желтый – лимон, апельсин или морковь, желтый – листья березы и цветки календулы. В зеленый цвет окрасит шпинат или крапива, в синий – краснокочанная капуста. Бежевый цвет придает кофе, фиолетовый – цветки фиалки.

Чтобы окрасить яйцо в нужный цвет, необходимо налить в кастрюльку воду, добавить 1 столовую ложку уксуса и натуральный краситель. Довести полученную смесь до кипения и дать ей настояться в течение 30 минут. После положить в нее яйца и варить их в зависимости от желаемого оттенка от 15 до 30 минут. При необходимости можно оставить яйца в отваре на сутки.

Третий способ: цветные нити

Для получения замысловатых красочных разводов сырые яйца можно обмотать нитями мулине – пряжей, произведенной специально для вышивания и других видов рукоделия. После сварите яйца вкрутую и остудите.

Четвертый способ: эффект мрамора

Необычно и празднично выглядят мраморные яйца. Чтобы их сделать, понадобится краска для яиц разных цветов (лучше покупная) и растительное масло.

Шаг 1: окрасьте яйца в светлые оттенки, например, в желтый, красный или оранжевый

Шаг 2: дайте яйцам высохнуть

Шаг 3: разведите темные цвета (синий, коричневый, фиолетовый) водой и добавьте в каждую чашечку 1 чайную ложку растительного масла

Шаг 4: аккуратно размешайте (не взбалтывайте) масло так, чтобы осталось много масляных кружочков размером не больше горошины

Шаг 5: окуните каждое яйцо в темный цвет и тут же выньте его. Красивый мраморный рисунок получится, если делать это не больше одного раза.

Пятый способ: яйцо-поделка

Пасха – это семейный праздник, поэтому к процессу покраски и украшения яиц можно подключать детей.

Варим и красим яйца в любой понравившийся цвет. Рисуем на них забавные мордочки – зайчика, цыпленка, совы, кошечки и т.п. Украшаем яйца деталями, вырезанными из цветной бумаги. Это могут быть крылышки, клювик, лапки, хвостики, бантики, реснички – все зависит от фантазии. Также можно сделать кулечки для яиц из бумаги в виде сказочных зверюшек.

Фото: pixabay.com, Instagram / annadegot, zen.yandex.ru