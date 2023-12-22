Благодатный огонь доставят в Петербург 5 мая

Каждый год перед православной Пасхой в Храме Гроба Господня в Иерусалиме верующие ждут схождения Благодатного огня.

Фонд Андрея Первозванного организует специальный рейс для доставки Благодатного огня из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву 4 мая. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Благодатный огонь будет доставлен в Петербург в ночь на 5 мая. Стоит отметить, что каждый год перед православной Пасхой в Храме Гроба Господня в Иерусалиме верующие ждут схождения Благодатного огня. Вынос огня из Кувуклии (часовня внутри храма) символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа, и считается чудом.

Известно с древних времен о чуде схождения Благодатного огня на Гробе Господнем. Сошедший огонь обладает уникальным свойством: он не обжигает первые минуты. Считается, что первым свидетелем схождения Благодатного Света во Гробе Господнем был апостол Петр.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники МЧС Петербурга проводят профилактику в храмах перед Пасхой.

Фото: evashovo-hram.ru