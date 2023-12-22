Сотрудники МЧС Петербурга проводят профилактику в храмах перед Пасхой

Также специалисты МЧС производят профилактические противопожарные обследования храмовых зданий.

В преддверии Светлой Пасхи сотрудники МЧС Санкт-Петербурга проводят комплекс профилактических мероприятий в церквях и храмах города.

В рамках этой работы инспекторы надзорной деятельности проводят дополнительные инструктажи со служителями по правилам пожарной безопасности. Они напоминают порядок действий в случае возникновения возгорания и правила эвакуации. Также специалисты МЧС производят профилактические противопожарные обследования храмовых зданий.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности верующих во время проведения пасхальных богослужений и мероприятий. Ежегодно в период праздников МЧС усиливает контроль за противопожарным состоянием объектов с массовым пребыванием людей, включая религиозные.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, что можно есть во время Великого поста.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга