Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Петербург и Ленобласть его доставят в ночь на 20 апреля.

В Великую субботу, 19 апреля 2025 года, в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло чудесное схождение Благодатного огня. С момента входа Патриарха Иерусалимского в Кувуклию до появления священного пламени прошло всего шесть минут.

Это ежегодное чудо происходит накануне Пасхи по юлианскому календарю. В нынешнем году празднование Воскресения Христова 20 апреля совпало у западных и восточных христиан. Храм Гроба Господня, где совершается это таинство, построен на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.

Делегация Фонда Андрея Первозванного уже приняла святыню и отправилась в аэропорт Бен-Гурион для доставки огня в Россию. С 2003 года ФАП ежегодно организует эту миссию, чтобы к пасхальной ночи Благодатный огонь смогли встретить верующие по всей стране.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными.

Видео: Telegram / Пул N3