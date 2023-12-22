Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Петербург

Этот священный огонь зажгли в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу.

В ночь с 4 на 5 мая в Пулково прибыл самолет авиакомпании "Россия" с Благодатным огнем. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта.

Этот священный огонь зажгли в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу. Он считается одним из чудес православного христианства.

Пулково стало отправной точкой, откуда лампады с огнем доставили в Казанский кафедральный собор и другие храмы города на Неве.

Пусть Благодатный огонь согреет ваши сердца и наполнит их радостью, светом и любовью! Пресс-служба аэропорта Пулково

Ранее на Piter.TV: в Казанском соборе состоялось Пасхальное богослужение.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково