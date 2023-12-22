В Казанском соборе состоялось Пасхальное богослужение

Петербург отметил праздник Пасхи: в храмах ночью 5 мая прошли праздничные богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении духовенства митрополии совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.
Этот собор известен во всем мире. В нем находится великая святыня – Икона Казанской Божией Матери. Она не раз спасала нашу страну и наш город от нашествий врагов. Здесь – место упокоения великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова.
Губернатор Петербурга
Также градоначальник поздравил всех с праздником и пожелал здоровья, благополучия и пасхальной радости.
Фото: Piter.TV
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