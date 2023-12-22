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В Казанском соборе состоялось Пасхальное богослужение
Сегодня, 9:45
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В Казанском соборе состоялось Пасхальное богослужение

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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении духовенства митрополии совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.

Петербург отметил праздник Пасхи: в храмах ночью 5 мая прошли праздничные богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении духовенства митрополии совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.

Этот собор известен во всем мире. В нем находится великая святыня – Икона Казанской Божией Матери. Она не раз спасала нашу страну и наш город от нашествий врагов. Здесь – место упокоения великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова.

Губернатор Петербурга

Также градоначальник поздравил всех с праздником и пожелал здоровья, благополучия и пасхальной радости.

Фото: Piter.TV

Теги: казанский собор, пасхальное богослужение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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