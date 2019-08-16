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Правоохранители задержали в Петербурге "теневого" банкира
Сегодня, 20:25
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nadezhda_sib

Правоохранители задержали в Петербурге "теневого" банкира

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Он был одним из участников организованной группы.

Полицейские задержали одного из участников банды "теневых банкиров", которые занимались незаконными финансовыми операциями. Об этом вечером 5 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Оперативникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции городского МВД удалось выявить организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Москве и Петербурге. Соответствующей государственной лицензии у них на это не было. В результате злоумышленники извлекли доход на сумму более 51 млн рублей. 

По факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Накануне правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого. Ранее он уже был судим. Полицейские установили, что мужчина занимался финансовым мониторингом в созданной структуре, а также контролировал расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций и перемещение денег. Кроме того, в его обязанности входило решение вопросов по снятию блокировок с расчетных счетов и вывод средств из-под банковских обременений. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что предполагаемого организатора подпольного казино отпустили под залог в полмиллиона рублей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: незаконная банковская деятельность, теневые банкиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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