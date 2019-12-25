Предполагаемого организатора подпольного казино отпустили под залог в полмиллиона рублей

В составе преступной группы мужчина искал помещения для азартных игр, закупал оборудование и получал выручку.

В Октябрьском районном суде Петербурга рассмотрели дело о незаконной организации и проведении азартных игр, фигурантом которого стал Михаил Фокин. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 5 марта.

По версии следствия, с ноября 2018 по март текущего года Фокин вместе с восемью подельниками и еще несколькими неустановленными лицами объединились для организации подпольного казино. Каждому человеку в банде отводилась своя роль. Группа нашла подходящие для своего нелегального бизнеса помещения на проспекте Народного Ополчения и Петергофском шоссе, наняли сотрудников, закупили игровое оборудование. Выручку от проведения игровых сеансов злоумышленники распределяли между собой и откладывали на деятельность казино.

Фокина задержали 4 марта, мужчина полностью признал вину и дал показания. Суд решил отпустить Фокина под залог в 500 тысяч рублей. Мужчину освободят, как только он внесет залог. Другой фигурант того же дела, Александр Калинкин, также признал вину и отправился под домашний арест до 18 апреля.

Ранее мы рассказывали, что петербургский чиновник с казино в квартире подал в отставку.

Фото: Piter.TV