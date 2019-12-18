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Петербургский чиновник с казино в квартире подал в отставку
Сегодня, 14:20
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himif

Петербургский чиновник с казино в квартире подал в отставку

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Свои полномочия он сложил после исключения из партии "Единая Россия".

На прошлой неделе Петербург облетела скандальная новость о найденном в квартире на Кронверкском проспекте казино. Жилье, оборудованное игровыми автоматами, рулеткой, столами для покера и картами, принадлежало главе МО "Введенский" Олегу Калядину. Причастность чиновника к подпольному игорному бизнеса еще устанавливают, сам Калядин заверяет, что не знал о происходящем в квартире.

Чиновника исключили из партии "Единая Россия" после случившегося, а сам он 10 февраля сложил полномочия по собственному желанию, сообщил "Интерфакс". Его пост занял депутат того же округа Алексей Асанов.

Ранее мы рассказывали, что в Красном Селе обнаружили подпольных производителей автомобильных лампочек.

Фото: pixabay

Теги: олег калядин, подпольное казино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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