Петербургский чиновник с казино в квартире подал в отставку

Свои полномочия он сложил после исключения из партии "Единая Россия".

На прошлой неделе Петербург облетела скандальная новость о найденном в квартире на Кронверкском проспекте казино. Жилье, оборудованное игровыми автоматами, рулеткой, столами для покера и картами, принадлежало главе МО "Введенский" Олегу Калядину. Причастность чиновника к подпольному игорному бизнеса еще устанавливают, сам Калядин заверяет, что не знал о происходящем в квартире.

Чиновника исключили из партии "Единая Россия" после случившегося, а сам он 10 февраля сложил полномочия по собственному желанию, сообщил "Интерфакс". Его пост занял депутат того же округа Алексей Асанов.

Ранее мы рассказывали, что в Красном Селе обнаружили подпольных производителей автомобильных лампочек.

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