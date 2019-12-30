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В Красном Селе обнаружили подпольных производителей автомобильных лампочек

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Полиция изъяла около 180 тысяч единиц контрафактной продукции.

В городе Красное Село ликвидировано подпольное производство автомобильных лампочек, сообщила ГУ МВД по Петербургу и области 24 января. Отмечается, что ущерб от деятельности нелегалов может измеряться десятками миллионов рублей.

Контрафактное производство расположилось в помещениях бизнес-центра на улице Свободы, автомобильные лампочки были оформлены под аналогичные товары популярных брендов. В тех же помещениях сделанную продукцию хранили и реализовывали.

Антикоррупционеры изъяли порядка 180 тысяч контрафактных лампочек, оборудование для производства, комплектующие, а также финансово-хозяйственную документацию. На данный момент полиция выявила восемь человек, которые могут быть причастны к подпольной деятельности, и устанавливает каналы сбыта лампочек. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее в Ивангороде задержали набитый косметикой для пилинга автобус.

Фото: pixabay

Теги: автомобиль, контрафакт, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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