В Ивангороде задержали набитый косметикой для пилинга автобус

Около трех тысяч флаконов были запрятаны в разных частях автобуса.

Ивангород не пропустил в Петербург автобус, набитый 80 килограммами косметических средств из Эстонии, сообщили 23 января в пресс-службе СЗТУ. Почти три тысячи флаконов пытались попасть в город без необходимой документации.

Во время таможенного контроля пограничники обнаружили пакеты с косметикой для пилинга под водительским сиденьем, в его ручной клади, багажных отсеках, отсеке для отдыха водителя и в аппарате для горячих напитков. Сам водитель международного рейсового автобуса заявил, что не имеет отношения к перевозимой косметике, а согласился передать по адресу по доброте душевной.

Тайники для товаров, которым необходимо проходить таможенный контроль – прямой путь к административному правонарушению. В настоящией момент Кингисеппская таможня ведет необходимые процессуальные действия.

Тем временем, в Калининградской области МВД накрыло подпольный цех по производству сигарет.

Видео, фото: пресс-служба СЗТУ