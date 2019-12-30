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В Калининградской области МВД накрыло подпольный цех по производству сигарет

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Стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей.

Сотрудники МВД вычислили цех по производству поддельной табачной продукции в Калининградской области.

Официальный представитель МВД РОССИИ Ирина Волк сообщает, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Калининградской области при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц по подозрению в незаконном производстве и реализации сигарет в Калининградской области.

Удалось установить, что на подпольном предприятии изготавливались сигареты без маркировок и акцизов. Всего произведено и реализовано табачной контрафактной продукции на 26 миллионов рублей. Полиция задержала гендиректора фирмы, а также начальник цеха и менеджер по снабжению. 

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности

Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: МВД МЕДИА

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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