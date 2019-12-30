Сигареты в России могут подорожать на четверть

Это связано с требованиями маркировки товара.

Табачная продукция может подорожать на 25% в 2020 году. Это может произойти из-за маркировки и повышения акцизов. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные аналитического центра при правительстве России.

Маркировка стала обязательной с 1 марта 2019 года. Для нее используется двухмерный код в формате Data Matrix. Его следует наносить на упаковку товара или товарный ярлык. Маркировка содержит детальные сведения: о производителе, дате, времени и месте выпуска товара. Такая мера позволяет снизить количество контрафактного товара на внутреннем рынке. Однако при этом растет удельный вес нелегальной продукции. Nielsen опубликовала статистику, что по итогам января-сентября 2019 года доля контрафакта достигла 15,5 процентов. Этот показатель на 7,2.п.п. больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

С 1 апреля 2020 года Минпромторг собирается запретить выдачу спецмарок для табачных изделий. Их не будут получать те компании, которые не зарегистрированы в системе цифровой маркировки. Новые требования законодательства влекут за собой траты для бизнесменов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Верховный суд РФ одобрил блокировку статей в СМИ о наркоманах.

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