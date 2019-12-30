Верховный суд РФ одобрил блокировку статей в СМИ о наркоманах

Положительный образ употребляющего наркотики человека посчитали недопустимым.

Верховный суд РФ поддержал норму, запрещающую СМИ публиковать информацию о наркозависимых людях, выставляющих их в положительном ключе. Об этом сообщили РИА Новости.

Решение сед принял по иску электронного самиздата "Батенька, да вы трансформер", журналисты издания просили признать незаконным пункт общего для МВД, ФНС, Роскомнадзора и Роспотребнадзора приказа о блокировке статей про наркопотребителей. Пункт запрещал публиковать информацию, которая могла формировать у аудитории положительный образ тех, кто производит и употребляет наркотики. Героиню самиздатского материала, попадающей под пункт приказа, в реальности поймали с наркотиками, ее дело рассматривают в суде.

Истец назвал норму ограничением свободы слова, которая не позволяет говорить о наркотиках, однако ответчики парировали, что положительный образ наркомана – пропаганда зависимости от веществ.

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