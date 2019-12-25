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В Петербурге чиновника выгнали из ЕР после данных о казино в квартире
Сегодня, 6:07
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lesjasap

В Петербурге чиновника выгнали из ЕР после данных о казино в квартире

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Олег Калядин сначала покинул должность главы МО "Введенский".

Главу петербургского муниципального округа "Введенский" исключили из членов партии "Единая Россия". Это произошло после появления информации о том, что в квартире чиновника Олега Калядина располагалось подпольное казино. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей региональной партии. решение принято во время совета в Петербурге.

Напомним, что ранее полиция нашла правонарушение на территории жилплощади, которую Калядин сдает в аренду. По словам владельца помещения, он не был в курсе нелегальной деятельности, которая там происходила. В понедельник 10 февраля мужчина заявил о том, что складывает полномочия главы МО по собственному желанию.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино.

Фото: Piter.tv
 

Теги: единая россия, казино, мо введенский, олег калядин, чиновник
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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