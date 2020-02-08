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В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

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Вирус, являющийся причиной кишечных инфекций, очень заразен.

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино. Инцидент произошел в городе Лейк-Чарльз, сообщил директор государственного  управления здравоохранения города Лейси Кавано.

Вирус, являющийся причиной кишечных инфекций, очень заразен. Кавано пояснил, что люди выступают переносчиками при проявлении симптомов, а также спустя три недели после их исчезновения. Вирус вызывает рвоту, понос и повышение температуры тела.

Заразиться норовирусом можно во время употребления пищи, а также через предметы обихода, посуду и немытые руки.

Теги: вирус, здоровье
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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