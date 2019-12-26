Рулетка, столы для покера, игровые автоматы. В квартире главы МО нашли казино

Допрошены 12 подозреваемых.

Минувшей ночью в Петроградском районе Петербурга прошли обыски по уголовному делу о незаконной игорной деятельности, сообщает телеканал "78".

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции пришли с обыском в квартиру главы одного из муниципальных образований в районе. Известно, что мужчина сдаёт жилое помещение в аренду.

Полиция изъяла рулетку, столы для русского покера, игровые автоматы. На данный момент уже допрошены 12 подозреваемых.

Сейчас устанавливается причастность владельца жилья к организации игорного бизнеса.

Напомним, что игорный бизнес с 2009 года запрещен в России почти везде. Исключение составляют лишь пять специально организованных игорных зон в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

Ранее мы сообщили, что петербурженка украла украшения из ювелирного на 2 миллиона рублей.

Фото: Pixabay