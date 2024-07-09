В Нефтеюганске ликвидировали нелегальный игровой клуб

В Нефтеюганске полицейские ликвидировали нелегальный игровой клуб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
По данным следствия, в мае 2024 года 19-летняя жительница Сургута по указанию неустановленного организатора нелегального бизнеса арендовала помещение в нежилом здании, подобрала персонал для дальнейшей совместной работы.
Из помещения подпольного казино полицейские изъяли пять системных блоков, роутеры, сим-карты, тетради с бухгалтерскими записями, а также более 425 тысяч рублей наличности. Возбуждено уголовное дело. На время следствия девушка находится под подпиской о невыезде.
Ранее мы сообщали, что в Мордовии осудят женщину, устроившую опасные фаер-шоу в банке и магазине по указке мошенников.
Видео: Полиция Югры
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