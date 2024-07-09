В Нефтеюганске ликвидировали нелегальный игровой клуб

Из помещения подпольного казино полицейские изъяли более 425 тысяч рублей наличности.

В Нефтеюганске полицейские ликвидировали нелегальный игровой клуб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По данным следствия, в мае 2024 года 19-летняя жительница Сургута по указанию неустановленного организатора нелегального бизнеса арендовала помещение в нежилом здании, подобрала персонал для дальнейшей совместной работы.

Из помещения подпольного казино полицейские изъяли пять системных блоков, роутеры, сим-карты, тетради с бухгалтерскими записями, а также более 425 тысяч рублей наличности. Возбуждено уголовное дело. На время следствия девушка находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Мордовии осудят женщину, устроившую опасные фаер-шоу в банке и магазине по указке мошенников.

Видео: Полиция Югры