В Мордовии осудят женщину, устроившую опасные фаер-шоу в банке и магазине по указке мошенников

Местная жительница поверила аферистам, взяв на себя кредит и устроив поджоги.

На территории Мордовии осудят женщину, которая устроила опасные фаер-шоу в учреждении банковской организации, а также в магазине. Местная жительница нарушила закон по указке мошенников. В пресс-службе регионального управления российских правоохранительных органов уточнили, что в мае 2023 года аферисты по телефону сообщили обвиняемой, что якобы кто-то оформил на её имя кредит и собирается присвоить себе денежные средства. Для начала под предлогом блокировки финансовой операции злоумышленники убедили женщину самостоятельно взять в долг 200 тысяч рублей, а далее - перевести их на псевдобезопасные счета. Потом они убедили фигурантку расследования приобрести фейерверки и поджечь их в помещении банка и продуктовом магазине якобы для изобличения действий преступников.

Во время исполнения противоправных деяний обвиняемая поддерживала связь с мошенниками по видеосвязи. После совершения преступлений женщина скрылась, однако через некоторое время была задержана. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время ведется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, окончено. Материалы расследования направлены в судебную инстанцию для изучения по существу. Следствие по уголовному делу о хищении у женщины 200 тысяч рублей продолжается.

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Фото и видео: МВД Медиа