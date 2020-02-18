Комиссия отказалась поддерживать инициативу.

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря. В кабмине заявили, что Трудовой кодекс уже содержит все необходимые нормы. Автор инициативы просил создать обязательный перенос одного из выходных дней на 31 декабря. Это позволило бы более рационально распоряжаться выходными и нерабочими днями. Также документ позволил бы соблюдать баланс интересов между сотрудниками, профсоюзами и работодателями.

Комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект. В законе закреплена норма, которая разрешает перенос выходные дни на другие.

Ранее президент России заявил логичным, сделать 31 декабря выходным. Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным днем.