Путин назвал логичным выходной 31 декабря

Однако как это сделать прямо сейчас, президент ответить не может.

В четверг, 19 декабря, в Москве прошла Большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Один из журналистов спросил: "31 декабря полстраны не работают, а делают вид, может, пора сделать день выходным?".

Президент России Владимир Путин считает, что "выходной 31 декабря – логичный". Однако как это сделать прямо сейчас глава государства не знает. Путин заявил, что некоторые работодатели уже объявили 31 декабря нерабочим днем.

На вопрос, можно ли поменять какие-то выходные на 31 декабря, президент ответил: "Можно". Но нужно сделать это продуманно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря. Он заявил, что российского лидера не бывает выходных, поэтому он будет работать даже в канун Нового года.

Видео: Большая пресс-конференция