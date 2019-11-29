Пресс-секретарь заявил, что у президента не бывает выходных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря. Он заявил, что у главы государства не бывает выходных, поэтому он будет работать даже в канун Нового года. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Пескова, Путин может какое-то время посвятить отдыху, однако большую часть суток он "в человеческом понимании находится в работе".

"Такой безостановочный цикл", — заключил Песков.

Сейчас политики и общественность активно обсуждают возможность сделать 31 декабря выходным днем. Депутаты от ЛДПР заявили, что 31 декабря должно быть нерабочим днем, даже если не выпадает на субботу или воскресенье. В свою очередь в Роструде отметили, что решение о предоставлении сотруднику дополнительного выходного может принять работодатель.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News