В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы

В дополнение к каникулам можно взять отпуск.

В Роструде рассказали о способе продлить новогодние или майские каникулы. Делать это можно по договоренности с работодателем, но при этом нужно соблюсти условия. По истечении шести месяцев с начала работы на одном месте сотрудник может попросить отпуск. По соглашению сторон сделать это можно и раньше

За второй и следующие года отпуск может быть предоставлен в любое время. Согласовать график нужно с работодателем не позднее, чем за две недели. Таким образом, до начала отпуска работник должен заранее уведомить работодателя о своем желании. В частности, он может захотеть продлить себе "праздники", например, с 9 января. Это нужно сделать в письменном виде, с подписью. Если график ухода коллег позволяет это сделать, то преград вам чинить работодатель не должен.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе.