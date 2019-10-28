Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе

Понедельник 4 ноября – выходной день.

В Роструде напомнили, что в конце этой недели россиян ждут длинные выходные, а следующая рабочая неделя будет короткой.

Выходные продлятся три дня с 2 по 4 ноября в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Следующая неделя начнется во вторник и будет четырехдневной.

Согласно календарю рабочих и праздничных дней следующие большие выходные ждут россиян с 1 по 8 января.

В ноябрьские праздники "Ласточки" до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенными составами.

Видео: Youtube/ Хабаровский край, СТВ Севастополь