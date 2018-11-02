В ноябрьские праздники "Ласточки" до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенными составами

Изменения будут действовать с 1 по 4 ноября.

Пригородные поезда "Ласточка" до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенными составами с 1 по 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в период праздничных дней будет вдвое увеличено количество вагонов пригородных поездов "Ласточка", курсирующих на участках Санкт-Петербург Главный – Великий Новгород и Санкт-Петербург-Главный – Волховстрой.

Также в связи с ноябрьскими праздниками в Петербурге изменится расписание электричек.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"