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В ноябрьские праздники "Ласточки" до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенными составами
Сегодня, 10:38
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nastya960

В ноябрьские праздники "Ласточки" до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенными составами

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Изменения будут действовать с 1 по 4 ноября.

Пригородные поезда "Ласточка" до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенными составами с 1 по 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в период праздничных дней будет вдвое увеличено количество вагонов пригородных поездов "Ласточка", курсирующих на участках Санкт-Петербург Главный – Великий Новгород и Санкт-Петербург-Главный – Волховстрой.

Также в связи с ноябрьскими праздниками в Петербурге изменится расписание электричек.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Теги: ласточки, ноябрьские праздники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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