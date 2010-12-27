В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Инициатива поступила от депутатов ЛДПР.

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Об этом пишут РИА Новости.

Чиновники предложили перенести выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря был нерабочим, даже если не выпадает на субботу или воскресенье. При этом общее количество выходных дней должно сохраниться в объеме, установленном Трудовым кодексом.

Ранее в Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем. В ведомстве отметили, что решение о предоставлении сотруднику дополнительного выходного может принять работодатель.