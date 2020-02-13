Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным днем

Распоряжение Путин подпишет и выпустят его сегодня или завтра.

Президент Владимир Путин заявил, что день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию необходимо провести в будний день.

Распоряжение Путин подпишет и выпустят его сегодня или завтра. Глава государства считает, что провести голосование правильно в будний день, но сделав его выходным.

При этом президент считает, что важно сделать так, чтобы потом этот выходной не вытащили за счет новогодних или первомайских праздников.

Путин назвал основную задачу экономической повестки.

Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin