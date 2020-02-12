Путин назвал основную задачу экономической повестки

Владимир Путин рассказал, что обеспечит экономике страны высокий рост.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам назвал основную задачу в экономике и поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения ее роста.

"Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых", — сказал Путин.

При этом общая главная задача – "сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост" с учетом "факторов внешних вызовов и рисков". Темп экономического роста Путин назвал базовым условием для повышения реальных доходов российских семей и создания новых рабочих мест.



Президент уточнил, что резервы Фонда национального благосостояния на данный момент превышают 125 миллиардов долларов.



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