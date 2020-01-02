Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Он призвал население больше работать.

Глава СПЧ при президенте РФ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем. Валерий Фадеев считает, что решение регионов, которые решили отдыхать 31 декабря - неправильное. Об этом специалист заявил "РИА Новостям".

Я - консерватор. В советское время был один выходной - 1 января, и ничего, работали прокомментировал общественный деятель

Спикер добавил, что сейчас в России люди выходят на работу с 9 января. Фадеев уверен, что следует больше работать, а не думать над еще одним выходным. Однако он поддержит тех, кто заявит, что много работает, но получает за свой труд недостаточно. Этот довод не может стать решающим в увеличении количества выходных для государства. Сейчас чиновникам нужно думать о том, как сдвинуть страну в сторону экономического роста и увеличения доходов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в новогодние праздники изменится расписание новогодних электричек.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

