Это позволит Токио сократить издержки на создание устройств.

Правительство Японии займется централизацией разработок космических спутников. Об этом сообщили журналисты из местной газеты Yomiuri. Специалисты отметили, что управление займется координацией процесса разработки аппаратов. Это позволит снизить траты на отрасль.

Ранее разработкой космических спутников в Японии занимался ряд министерств при сотрудничестве с профильными компаниями. Задачей создаваемых устройств было наблюдение и мониторинг погодных условий, экологической обстановки, а также оценка ущерба от стихийных бедствий. За функционирование "Химавари" отвечает Министерство государственных земель, за "Ибуки" - Министерство охраны окружающей среды.

Новая централизованная структура будет создана в течение 2020 года при участии нескольких министерств и Японского агентства аэрокосмических исследований. Последнее займется созданием перспективных целей для космоса, а также увеличением спроса на японские космические аппараты на мировом рынке. В настоящее время около 70% устройств производится для внутреннего рынка потребителей.

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