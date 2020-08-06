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Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

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Отметили, что суверенитет России на островах не подлежит сомнению.

Посольство России в Токио отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС Евгения Зиничева на Курилы. Он прибыл туда на открытие аварийно-спасательного центра службы.

Российские дипломаты получили от японского МИДа представление по этому поводу. В посольстве РФ посчитали подобные заявления неприемлемыми, так как суверенитет России не подлежит сомнению, а Курильские острова являются частью РФ. Поэтому Российская Федерация может осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии законом. Поездки министров законом не запрещены.

Ранее Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму. 

Видео: МИД России

Теги: курилы, посольство рф, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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