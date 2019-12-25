Правительство Японии выразило солидарность с позицией G7 по Навальному

Кацунобу Като выразил беспокойство Токио задержаниями участников акций протеста в России.

Правительство Японии выразило солидарность с позицией глав МИД стран-участниц G7 по Алексею Навальному. Об этом журналистам на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Чиновник также уточнил, что кабмин требует от Москвы освобождения журналистов и участников протестных акций, которые проводились по всей РФ. В связи с данной ситуацией власти Японии испытывают глубочайшее беспокойство.

Нам известно о решении суда в Москве по поводу Навального. Правительство Японии критикует задержание Навального Россией по политическим причинам и требует его освобождения без каких-либо условий Кацунобу Като, генсек правительства Японии

Напомним, что вечером 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил приговор российскому оппозиционеру, проходящему по делу "Ив Роше" реальным сроком. Навальный должен провести 3,5 года в колонии общего режима. Руководители МИД стран G7 и высокий представитель Евросоюза на прошлой неделе призвали российские власти освободить Навального из-под ареста. Задержание оппозиционера они назвали "политически мотивированным".

МИД Чехии призвал Евросоюз вернуться к обсуждению санкций против России.

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