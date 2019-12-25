Правительство Украины готовит пакет законопроектов по реинтеграции Донбасса

Алексей Резников рассказал о подготовке пакета документов.

Киев готовит пакет законопроектов по реинтеграции Донбасса. Об этом в рамках правительственного часа в Верховной Раде сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников. Чиновник отметил, что кабинет министров предложит парламенту документы для принятия. В частности в обсуждаемом списке актов будет находиться вопрос амнистии.

Министерство по реинтеграции оккупированных территорий предложит коллегам в парламенте проект пакета законопроектов относительно переходного периода. Там будут ответы и о коллаборантах, и о порядке амнистии, и много других важных положений Алексей Резников, вице-премьер Украины

По словам украинского чиновника, процесс реинтеграции Донбасса - длительный. Резников считает, что документ может пройти минимум через одно поколение.

Вице-премьер Украины ожидает, что "нормандский саммит" пройдет осенью.