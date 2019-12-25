Власти страны надеются получить от Москвы 200 млн евро в качестве кредита.

Правительство Молдавии возобновит переговоры с Россией по кредиту. Об этом сообщил премьер-министр страны Ион Кику на брифинге с журналистами 27 июля. По словам чиновника, правительство утвердит решение, согласно которому государство официально запустит переговоры с РФ о получении кредита в 200 млн евро.

В среду мы утвердим решение правительства, согласно которому официально будут запущены переговоры с Россией

Ион Кику, премьер-министр Молдавии Глава правительства отметил, что

Напомним, что 7 мая Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении кредита от России в размере 200 млн евро. Ранее Ион Кику говорил о том, что власти намерены возобновить переговоры с Москвой о предоставлении финансовой поддержки. Чиновник добавил, что в ближайшей перспективе правительство подпишет договор с РФ, который будет учитывать постановление Конституционного суда страны.

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