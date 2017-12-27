Пожилые петербурженки станцевали под Satisfaction

Флешмоб продолжает уверенно шагать по России.

Две пенсионерки из Санкт-Петербурга решили вместе с другими регионами России поддержать курсантов Ульяновского института гражданской авиации и тоже "зажечь" под трек Бенни Бенасси "Satisfaction".

Женщины весело танцуют в халатах на лестничной площадке, в коридоре, в туалете и на кухне коммунальной квартиры.

Напомним, после того, как полуголый танец Уральских курсантов получил большую популярность в интернете, у первокурсников возникли проблемы с администрацией. Их даже хотели отчислить, однако позже стало известно, что прокуратура не нашла никаких нарушений в уставе учебного заведения, но при этом потребовала найти ответственных за случившееся в преподавательском составе.

Пока в ВУЗе шли разборки, жители России продолжили флешмоб курсантов. Станцевали уже парни из МЧС, студенты из Ульяновского техникума, студенты строительного, женское общежитие, пловцы, домохозяйки, а теперь и пенсионерки.