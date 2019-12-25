Пожар на Петергофском шоссе тушили целую ночь

Огонь ликвидировали только к шести утра.

Около восьми часов вечера в пятницу, 13 ноября, в Петербурге вспыхнуло здание бывшего Ленинградского электромеханического завода на Петергофском шоссе. Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, пожар упорно не хотел сдаваться: пламя в четырехэтажке тушили всю ночь напролет.

В течение полутора часов попыток сбить огонь пожарные меняли ранг воспламенения со второго на четвертый, в одиннадцатом часу вечера к зданию подъехал пожарный поезд и специалисты, взявшие пробы воздуха для определения вредных веществ в районе пожара. Локализовали огонь в 23.20. Только к шести утра огонь удалось полностью ликвидировать силами 92 пожарных и 25 единиц техники.

Причиной пожара стало горение на третьем этаже, где пламя охватило 600 квадратных метров, а также горение на четвертом этаже на аналогичной площади. Первым, что увидели огнеборцы, были крупные клубы дыма, вырывавшиеся из окон упомянутых этажей. Пострадавших в пожаре не оказалось: еще до прибытия спасателей из здания эвакуировали 52 человека, а позднее из опасной зоны эвакуировали еще четверых людей с помощью спасательных устройств.

Фото: МЧС СПб