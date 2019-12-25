Пожар в ЛЭМЗ все еще не могут потушить

В 21:25 пожару присвоили повышенный 4 ранг сложности.

Локализация пожара в доме №73 по Петергофскому шоссе в четырёхэтажном здании Ленинградского электромеханического завода все еще продолжается, сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, горение происходит на третьем этаже на площади 600 кв. метров и четвертом этаже на площади 600 кв. метров. На место прибыли 102 человека, 31 единица техники, в том числе от МЧС – 58 человек, 17 единиц техники. Около девяти часов вечера поступило уточнение информации: площадь пожара увеличилась до 1200 кв. метров. Горят третий и четвертый этажи.

Из здания эвакуировали 4 человека, сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге полыхает бывший завод ЛЭМЗ.

Фото: ГУ МЧС России