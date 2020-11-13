В Петербурге полыхает бывший завод ЛЭМЗ

Сообщение о пожаре поступило в 19:39.

Вечером в пятницу, 13 ноября, в доме №73 по Петергофскому шоссе загорелось четырёхэтажное здание Ленинградского электромеханического завода. Сообщение о пожаре поступило в 19:39. Через 8 минут пожару присвоили 2 ранг сложности. В 20:08 пожар получил третий номер. Об этом сообщили в МЧС.

Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров. На место прибыли 102 человека, 31 единица техники, в том числе от МЧС – 58 человек, 17 единиц техники. Около девяти часов вечера поступило уточнение информации: площадь пожара увеличилась до 1200 кв. метров. Горят третий и четвертый этажи.

Из здания эвакуировали 4 человека, сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в общежитии на Гражданском вспыхнула подсобка на первом этаже.

Фото: ГУ МЧС Петербурга