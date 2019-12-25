В общежитии на Гражданском вспыхнула подсобка на первом этаже

Помещение, где жили гастарбайтеры, полностью выгорело. Серьезно пострадавших людей нет.

Утром 13 ноября из общежития на Гражданском проспекте, 128, повалил дым. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, в здании произошел пожар на нижнем этаже.

Двоих людей эвакуировали до прибытия спасателей, их передали медикам для осмотра. С вышележащих этажей также вывели 20 человек, среди которых были дети, одному ребенку и одному взрослому потребовалась небольшая помощь врачей.

Как выяснилось, в одном из коммерческих помещений, под которые отдан весь первый этаж 15-этажного здания, вспыхнула подсобка. Известно, что в комнате площадью 30 квадратных метров, переоборудованной под жилое, жили рабочие и гастарбайтеры. Пламя охватило все помещение целиком. Пожар потушили примерно за полчаса силами 16 огнеборцев и четырех единиц техники.

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Фото: Евгений Евсин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"