На улице Гагарина в Токсово неизвестные едва не ограбили магазин

Одного из воров поймал хозяин магазина.

Незадолго до полуночи в среду, 11 ноября, на улице Гагарина в Токсово едва не ограбили магазин. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, двоих неизвестных увидел хозяин заведения.

Злоумышленники взломали одну из рольставен, закрывающую окно, и успели вынесли из магазина несколько блоков сигарет и коробку с энергетическими напитками. Одного из воров смог поймать сам хозяин магазина и сдал его прибывшей на место полиции, второй грабитель успел скрыться.

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Фото: Piter.TV