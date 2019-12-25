В Петербурге мошенники обманули китайского туриста на 7,9 миллиона рублей

Злоумышленников задержала полиция.

В среду, 11 ноября, стало известно, что в Петербурге задержали мошенников, которые обманули китайского туриста на 7,9 миллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Житель Китая обратился к петербургским правоохранителям 5 ноября. Он заявил, что накануне произошла встреча с незнакомцем на Новочеркасском проспекте. Пострадавший намеревался приобрести подарочные карты магазина "Рив Гош". В итоге китаец купил эти карты за 7,85 млн рублей. Однако, когда он попытался совершить покупку, то на картах не оказалось денег.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый в совершении преступления задержан.

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Фото:Piter.TV