В Мурино задержали бомжа, который пичкал наркотиками и насиловал школьницу в отеле на Петроградке

Девочка сама обратилась в больницу.

В детскую больницу Петербурга 5 ноября обратилась 14-летняя школьница, которая жаловалась на боль в области половых органов. Позже заявление в полицию подала мама девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая рассказала, что в одном из отелей на Добролюбова она вместе с малознакомым мужчиной употребляла алкоголь и наркотические вещества. Из-за этого она периодически теряла сознание.

Уже 9 ноября с заявлением об изнасиловании в полицию обратилась мать девочки, которая работает лаборантом в медицинском учреждении.

В этот же день сотрудники полиции в Мурино задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы, им оказался мужчина 1991 года рождения без определенного места жительства. У него также изъяли 12 свернутых пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, два пластиковых контейнера с веществом белого цвета, пакет с таблетками зеленого и белого цвета.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv