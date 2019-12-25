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Малолетнюю накачали наркотиками и изнасиловали в отеле на Петроградке
Сегодня, 10:20
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nastya960

Малолетнюю накачали наркотиками и изнасиловали в отеле на Петроградке

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Мать девочки отказалась давать объяснения и писать заявление о преступлении.

Малолетнюю девушку накачали наркотиками и, предположительно, изнасиловали в отеле в Петроградском районе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По поступившей информации, 14-летняя школьница из Веселого Поселка накануне днем сама обратилась в Детскую больницу №1 с жалобой на боли в области половых органов. Медики также диагностировали у нее наркотическое опьянение. Телефонограмма была отправлена в полицию.

В ходе проверки инспектор по делам несовершеннолетних установила, что 4 ноября около часа ночи школьница с малознакомыми в отеле на проспекте Добролюбова  употребляла наркотические и психотропные вещества.

Мать девочки отказалась давать объяснения и писать заявление о преступлении. Материал находится в Следкоме.

Петербуржец, находящийся под домашним арестом, посылал школьнице порнографические фото.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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