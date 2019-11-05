Петербуржец, находящийся под домашним арестом, посылал школьнице порнографические фото

Мужчина с прошлого года находится под домашним арестом, так как его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении еще одной несовершеннолетней.

Мужчину, находящегося под домашним арестом, подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В информации за 05.11.2019 сообщалось о насильственных действиях сексуального характера, совершенных мужчиной 1984 года рождения в отношении несовершеннолетней 2009 года рождения. Тогда было возбуждено уголовное дело, подозреваемого направили под домашний арест.

Уже в октябре текущего года стало известно о делопроизводстве по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных неустановленным преступником в отношении несовершеннолетней 2010 года рождения. Неизвестный в неустановленный период времени направлял девочке в "Одноклассниках" фотоизображения порнографического характера. По данному факту 5 ноября 2020 года был дополнительно изобличен злоумышленник, находящийся под домашним арестом. Мера пресечения подозреваемому не переизбиралась.

Ранее петербуржец изнасиловал школьницу на проспекте Героев.

Фото: pixabay