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Петербуржец изнасиловал школьницу на проспекте Героев
Сегодня, 9:33
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nastya960

Петербуржец изнасиловал школьницу на проспекте Героев

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В полицию обратился отец девочки.

Накануне днем, в отдел полиции с заявлением о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетней обратился отец девочки. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, в квартире дома по проспекту Героев 34-летний петербуржец изнасиловал его 15-летнюю дочь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее таксист изнасиловал петербурженку и украл у нее деньги.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, проспект героев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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