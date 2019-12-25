Петербуржец изнасиловал школьницу на проспекте Героев

В полицию обратился отец девочки.

Накануне днем, в отдел полиции с заявлением о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетней обратился отец девочки. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, в квартире дома по проспекту Героев 34-летний петербуржец изнасиловал его 15-летнюю дочь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее таксист изнасиловал петербурженку и украл у нее деньги.

Фото: Piter.tv