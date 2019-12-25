Таксист изнасиловал петербурженку и украл у нее деньги

Мужчину удалось задержать.

В пятницу утром, 23 октября, на Невском проспекте задержали насильника, который потребовал жертву возместить ущерб за разбитое в борьбе стекло машины.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что ночью 10 октября таксист вез молодую петербурженку домой. На улице Савушкина мужчина остановился и подверг пассажирку сексуальному насилию. В борьбе с насильником девушка разбила стекло, за которое таксист потребовал денег. Девушка отдала 4 тысячи наличными. После этого мужчина выставил девушку из машины и уехал. В автомобиле остались телефон, наушники и сумка. Отмечается, что позже с банковской карты позже сняли еще 8 тысяч.

Сотрудники полиции возбудили три уголовных дела по статьям о краже, грабеже и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее мы писали, что в Петербурге злоумышленники избили прохожего и украли 45 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV