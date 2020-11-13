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К месту пожара на Петергофском прибыл пожарный поезд

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Специалисты осуществляют замеры воздуха.

Около половины одиннадцатого вечера в пятницу, 13 ноября, редакция Piter.TV получила сообщение от регионального управления МЧС, что к месту пожара на Петергофском шоссе прибыли пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Специалисты проведут замеры воздуха для определения вредных веществ в районе пожара. Информации о локализации пока не поступало. Напомним, что площадь пожара – 1200 квадратных метров. В тушении принимают участие 102 человека и 31 единица техники.

Ранее мы писали, что пожар в ЛЭМЗ все еще не могут потушить.

Видео: ГУ МЧС России

Теги: пожар, пожар в лэмз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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