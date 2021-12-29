Появилось видео жуткого ДТП на Киевском шоссе, в результате которого погибли двое человек. Еще три пассажира пострадали. Видеозапись опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте" 3 января.
На кадрах видео можно наблюдать, как один из автомобилей столкнулся с другой машиной и вылетел в кювет.
Напомним, по словам свидетелей, два автомобиля из трех сложились вместе с людьми. Одна из машин загорелась, из нее не успели достать водителя и пассажиров. По словам очевидца, в аварии пострадал ребенок.
Ранее в массовой аварии погибла женщина в Бокситогорском районе. Также в тяжёлом состоянии 43-летний водитель автомобиля "Датсун" был госпитализирован.
Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виктория Шаповалова
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