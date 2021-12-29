На кадрах видео один из автомобилей после столкновения вылетел в кювет.

Появилось видео жуткого ДТП на Киевском шоссе, в результате которого погибли двое человек. Еще три пассажира пострадали. Видеозапись опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте" 3 января.

На кадрах видео можно наблюдать, как один из автомобилей столкнулся с другой машиной и вылетел в кювет.

Напомним, по словам свидетелей, два автомобиля из трех сложились вместе с людьми. Одна из машин загорелась, из нее не успели достать водителя и пассажиров. По словам очевидца, в аварии пострадал ребенок.

Ранее в массовой аварии погибла женщина в Бокситогорском районе. Также в тяжёлом состоянии 43-летний водитель автомобиля "Датсун" был госпитализирован.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виктория Шаповалова