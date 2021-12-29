В жутком ДТП на Киевском шоссе погибли два водителя. Три пассажира зажаты в авто

По предварительным данным, погибли два водителя из "Хёндэ" и "Рено". Спасатели деблокируют их и еще троих пострадавших.

В понедельник днем, 3 января, произошло жуткое тройное ДТП на Киевском шоссе в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали свидетели, два автомобиля из трех сложились вместе с людьми. Одна из машин загорелась, из нее не успели достать водителя и пассажиров. По словам очевидца, в аварии пострадал ребенок.

На место происшествия уже прибыли две кареты скорой помощи. По предварительным данным, инцидент произошел на подъезде к селу Рождествено.

По данным 47news со ссылкой на экстренные службы, погибли два водителя из "Хёндэ" и "Рено". Спасатели деблокируют их и еще троих пострадавших.

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