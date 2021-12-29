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В Тихвинском районе нашли угнанный 2 месяца назад мобильный пункт вакцинации
Сегодня, 15:08
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвинском районе нашли угнанный 2 месяца назад мобильный пункт вакцинации

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Личности угонщиков пока не установили.

В лесном массиве недалеко от НСТ "Лесное" нашли мобильный пункт вакцинации, который был угнан еще 13-го ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машина "Газон Некст" пропала в Тихвине. По словам пользователей соцсетей, в автомобиле находилась вакцина от коронавируса "Спутник V". По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция разыскивает лиц, которые причастны к хищению авто. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Тихвине волки пугают местных жителей и утаскивают собак. 

Фото: ВКонтакте / Подслушано | Тихвин

Теги: мобильный пункт вакцинации, угон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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