В Тихвинском районе нашли угнанный 2 месяца назад мобильный пункт вакцинации

Личности угонщиков пока не установили.

В лесном массиве недалеко от НСТ "Лесное" нашли мобильный пункт вакцинации, который был угнан еще 13-го ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машина "Газон Некст" пропала в Тихвине. По словам пользователей соцсетей, в автомобиле находилась вакцина от коронавируса "Спутник V". По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция разыскивает лиц, которые причастны к хищению авто.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Тихвине волки пугают местных жителей и утаскивают собак.

Фото: ВКонтакте / Подслушано | Тихвин